Βρετανία: Σταθερή η ταξιδιωτική ζήτηση για Ελλάδα παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Συμμετοχή του ΕΟΤ σε ημερίδα της British Airways.
Σε σταθερά επίπεδα εξακολουθούν να κινούνται οι κρατήσεις από τη βρετανική αγορά προς την Ελλάδα παρά τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα μας παραμένει η δεύτερη επιλογή μετά την Ισπανία μεταξύ των short-haul προορισμών για τους ταξιδιώτες της British Airways Holidays.
Το μήνυμα αυτό εκπέμφθηκε στη διάρκεια ημερίδας της British Airways με τίτλο «Destination Partnership Day», που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
