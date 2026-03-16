Στο Δουβλίνο με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου: Ένας μικρός οδηγός εμπειριών
Σπουδαίοι καλλιτέχνες, θαλασσινή αύρα και η καλύτερη μπίρα στον κόσμο.
Το Δουβλίνο, η ιστορική και καλλιτεχνική πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, είναι μία από εκείνες τις low profile πόλεις που είναι ικανές να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μας όσες φορές κι αν τις επισκεφθούμε.
Με μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά, μακρά ιστορία, προνομιακή θέση δίπλα στη θάλασσα και τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στον τομέα της γαστρονομίας και, βέβαια, της μπίρας που αποτελεί και την τοπική «υπογραφή» της πόλης, το Δουβλίνο προσφέρει μία εμπειρία απόδρασης ενδιαφέρουσα, ολοζώντανη και παράλληλα πραγματικά αναζωογονητική. Εδώ θα βρεθείτε ανάμεσα σε παλιά αποστακτήρια ουίσκι και σκοτεινές φυλακές, ανάμεσα σε εντυπωσιακές βιβλιοθήκες και σπουδαία μνημεία. Και, φυσικά, μπροστά σε γεωργιανά κτήρια που μοιάζουν με κομψοτεχνήματα και μέσα σε ένα πραγματικά υπέροχο πανεπιστημιακό campus. Το καλύτερο απ’ όλα, όμως, είναι ότι στο Δουβλίνο δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας, αφού μιλάμε για μία από τις ιδανικότερες πόλεις για να περπατήσει κανείς.
