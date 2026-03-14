Μια μοναδική στιγμή στη σκηνή του Greece Talks: Ο Ross Daly με τη λύρα του σε ένα μουσικό ταξίδι στην κρητική παράδοση
Ο Ross Daly παραχώρησε συνέντευξη στην διευθύντρια του Travel.gr, κ. Ανδρονίκη Κολοβού.

Στο φινάλε του συνεδρίου Greece Talks, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη «φωνή του τόπου»: εκεί όπου η ταυτότητα της Κρήτης εκφράζεται μέσα από τη μουσική της. Στη συζήτηση με τίτλο «Η φωνή του τόπου: Πώς η μουσική της Κρήτης μιλά στον κόσμο», ο μουσικός και ιδρυτής του Labyrinth Musical Workshop, Ross Daly, μίλησε για την ψυχή της κρητικής μουσικής και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επικοινωνεί με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο και διευθύντρια του Travel.gr, Ανδρονίκη Κολοβού, μίλησε για την έννοια της απλότητας που χαρακτηρίζει τη μουσική της Κρήτης. Όπως εξήγησε, η απλότητα αυτή δεν είναι απλοϊκότητα, αλλά μια μορφή που στηρίζεται σε πολύ λεπτές και ευαίσθητες ισορροπίες και γι’ αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να διατηρηθεί. Για τον ίδιο, κάθε μουσική παράδοση εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Το κρίσιμο όμως είναι να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο και με ποια κριτήρια συμβαίνει αυτή η εξέλιξη.

