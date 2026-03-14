Οδοιπορικό στα χνάρια της αρχαίας Αθήνας
Μια περιπατητική διαδρομή από τον Κεραμεικό μέχρι το Καλλιμάρμαρο, ισορροπώντας ανάμεσα σε παρόν και παρελθόν.
Η Αθήνα κρατά ζωντανή την ιστορία που την έχει κάνει παγκοσμίως γνωστή. Περπατώντας στο ιστορικό της κέντρο, είναι σαν να γυρνά ο χρόνος πίσω και να βρισκόμαστε στα ίδια πλακόστρωτα στενά με τους κατοίκους της αρχαίας πόλης. Θαυμάζουμε τα κτίρια τους, την αρχιτεκτονική τους τέχνη και επιστήμη, ενώ αυτά ταυτοχρόνως συνυπάρχουν με μοντέρνα κτίρια και Graffiti στους δρόμους. Αυτή η λεπτή ισορροπία, δίχως η μια εποχή να επισκιάζει την άλλη, που βαδίζουν δίπλα ανά τους αιώνες, είναι και η ομορφιά της Αθήνας.
Το οδοιπορικό μας ξεκινά από τον Κεραμεικό. Η αρχή της Ιεράς Οδού, η οποία ένωνε την πόλη της Αθήνας με αυτή της Ελευσίνας. Από την περιοχή του Κεραμεικού ξεκινούσε και η Παναθηναϊκή πομπή, η μεγαλοπρεπής λιτανεία που ολοκλήρωνε τη γιορτή των Μεγάλων Παναθηναίων, περνώντας μέσα από την Αγορά και καταλήγοντας στην Ακρόπολη. Η μεγάλη νεκρόπολη της Αθήνας, η δυτική πύλη της πόλης, είναι σήμερα μία από τις πιο διαδεδομένες περιοχές για νυχτερινή διασκέδαση. Η πόλη συνεχίζει να ζει όλο το 24ώρο στην περιοχή που υπάρχουν τα μαγαζιά, ενώ στα πιο κρυφά της μέρη, είναι ένας ήσυχος αρχαιολογικός χώρος με μαρμάρινες στήλες και δρόμους που δείχνουν την αρχαία τοπογραφία. Από την πόλη ακούγεται ο θόρυβος των ανθρώπων που διασκεδάζουν, αλλά το τοπίο και η ατμόσφαιρα, παραμένουν σχεδόν ίδια.
