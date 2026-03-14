Μικρονησία, ένας από τους τελευταίους ανόθευτους παραδείσους
Παρθένοι τροπικοί παράδεισοι με διάφανους κοραλλιογενείς βυθούς και τα τεράστια πέτρινα «νομίσματα» Rai
Πολύ μακριά από πολέμους, ΑΙ και χρηματιστήρια, οι αυτόχθονες κάτοικοι της Μικρονησίας απολαμβάνουν τους παρθένους τροπικούς τους παραδείσους με τους διάφανους κοραλλιογενείς βυθούς και συναλλάσσονται με τα τεράστια πέτρινα «νομίσματα» Rai.
Τα 607 μεγάλα και μικρά νησιά της Μικρονησίας πολλά από τις οποία σχηματίζουν κοραλλιογενείς ατόλες, είναι μέρος του αρχιπελάγους της Καρολίνα και απέχουν 2500 μίλια από τη Χαβάη προς τα νοτιοδυτικά. Απλώνονται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό σαν μικροσκοπικά τροπικά κοσμήματα και τα αποτελούν τέσσερις ομόσπονδες πολιτείες –το Pohnpei, το Kosrae, το Chuuk και το Yap. Είναι μερικοί από τους τελευταίους ανόθευτους παραδείσους, μέρη μαγικά με εξωτικές παραλίες, μαγκρόβια δάση, μυστηριώδεις αρχαίες πόλεις που ακόμη εκπλήσσουν τους μελετητές και μερικά από τα καλύτερα σημεία κατάδυσης -έναν εκθαμβωτικό θαλάσσιο κόσμο με παρθένους κοραλλιογενείς υφάλους και ναυάγια ιαπωνικών πλοίων που έχουν γίνει υποβρύχια «μουσεία».
