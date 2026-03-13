Κρήτη: Υποδομές, μεταφορές και τουρισμός στο επίκεντρο της συζήτησης στο Greece Talks
Πώς η Κρήτη ενισχύει τη σύνδεσή της με τον κόσμο μέσα από τουρισμό, μεταφορές και επενδύσεις.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κινητικότητα αυξάνεται και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μεγάλους προορισμούς εντείνεται, η Κρήτη καλείται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως κόμβος φιλοξενίας, μεταφορών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ποιότητα των συνδέσεων, η ευκολία πρόσβασης και η συνεργασία ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της τουριστικής βιομηχανίας αποτελούν σήμερα καθοριστικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού.
Στο πάνελ με τίτλο «Κρήτη: Συνδέοντας τον προορισμό με τον κόσμο» του Greece Talks που βρίσκεται σε εξέλιξη, σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Grecotel Μάρι Δασκαλαντωνάκη, ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου IOGR (SKY express) Ιωάννης Γρύλος, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Group Κυριάκος Μάγειρας και ο CEO της AVIS Greece Ανδρέας Ταπραντζής. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Κούτρας.
