Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο Greece Talks: «Να αναδείξουμε το νησί ως τον απόλυτο παγκόσμιο προορισμό εμπειριών»
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο Greece Talks: «Να αναδείξουμε το νησί ως τον απόλυτο παγκόσμιο προορισμό εμπειριών»
H ομιλία του Σταύρου Αρναουτάκη στο Greece Talks που πραγματοποιείται σήμερα στην Κρήτη.
Οι εργασίες του συνεδρίου Greece Talks του Travel.gr, σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα, που πραγματοποιείται σήμερα, 13 Μαρτίου, άνοιξαν με την ομιλία του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Αρναουτάκη.
Στην τοποθέτησή του ανέδειξε τον ρόλο της Κρήτης στη νέα εποχή του τουρισμού, επισημαίνοντας τη δυναμική του νησιού και τη στρατηγική του προοπτική για τα επόμενα χρόνια. «Η Κρήτη, με δύναμη την εξωστρέφεια, συστήνεται πλέον ως μια Περιφέρεια που ενώνει την Ελλάδα με το αύριο, που γεφυρώνει την παράδοση με την καινοτομία και ανυψώνει τον τουρισμό στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση» ανάφερε χαρακτηριστικά.
Και συνέχισε: «Η ένταξη στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO των έξι Μινωικών ανακτορικών κέντρων αναδεικνύει αξίες και ιδανικά παγκόσμιας αποδοχής και αποδεικνύει τη φροντίδα μας για κάθε τοπόσημο της Κρήτης. Την αγωνία μας να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, υπηρετώντας πάνω από όλα την ενότητα και την κοινή ταυτότητα των κρητικών. Γιατί την εποχή της παγιωμένης αβεβαιότητας έχουμε ανάγκη από σημεία ισχυρού συμβολισμού και αυτοπεποίθησης. Με περηφάνια υποδεχθήκαμε και την απόφαση για την ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, αλλά και την αναγνώριση του κρητικού ελαιολάδου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στην τοποθέτησή του ανέδειξε τον ρόλο της Κρήτης στη νέα εποχή του τουρισμού, επισημαίνοντας τη δυναμική του νησιού και τη στρατηγική του προοπτική για τα επόμενα χρόνια. «Η Κρήτη, με δύναμη την εξωστρέφεια, συστήνεται πλέον ως μια Περιφέρεια που ενώνει την Ελλάδα με το αύριο, που γεφυρώνει την παράδοση με την καινοτομία και ανυψώνει τον τουρισμό στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση» ανάφερε χαρακτηριστικά.
Και συνέχισε: «Η ένταξη στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO των έξι Μινωικών ανακτορικών κέντρων αναδεικνύει αξίες και ιδανικά παγκόσμιας αποδοχής και αποδεικνύει τη φροντίδα μας για κάθε τοπόσημο της Κρήτης. Την αγωνία μας να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, υπηρετώντας πάνω από όλα την ενότητα και την κοινή ταυτότητα των κρητικών. Γιατί την εποχή της παγιωμένης αβεβαιότητας έχουμε ανάγκη από σημεία ισχυρού συμβολισμού και αυτοπεποίθησης. Με περηφάνια υποδεχθήκαμε και την απόφαση για την ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, αλλά και την αναγνώριση του κρητικού ελαιολάδου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
