Πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα με φιλοξενία πέντε αστέρων
Ανακαλύπτουμε γιατί το κερκυραϊκό Πάσχα είναι το πιο εμβληματικό της Ελλάδας με αφετηρία ένα μοναδικό ξενοδοχείο.
Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι μια εμπειρία που μας παρασύρει ολοκληρωτικά από την πρώτη στιγμή. Η γραφική πόλη γεμίζει με ήχους από τις φιλαρμονικές και πλημμυρίζει με εκείνη τη μοναδική συγκίνηση που γεννά η κατάνυξη αυτών των ημερών. Είναι η περίοδος κατά την οποία η Παλιά Πόλη του νησιού θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό: οι στολισμένοι δρόμοι, οι στοές, τα έντονα χρώματα και οι μυρωδιές από τα ανθισμένα λουλούδια συνθέτουν μια μεγάλη γιορτή που ενώνει ντόπιους και επισκέπτες.
Αυτό που κάνει το κερκυραϊκό Πάσχα τόσο ξεχωριστό είναι ότι όλοι βρίσκουν τον τρόπο να το βιώσουν με έναν τελετουργικό και ταυτόχρονα πανηγυρικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, από τις κατανυκτικές περιφορές των Επιταφίων έως το βράδυ της Ανάστασης, το νησί τιμά την τοπική παράδοση με ποικίλους τρόπους. Εικόνες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό μας για πάρα πολύ καιρό συνθέτουν αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα: οι μελωδίες που απλώνονται στη Σπιανάδα, οι καμπάνες, το χαρούμενο και ανυπόμονο πλήθος μέσα στην προσμονή του Μεγάλου Σαββάτου.
