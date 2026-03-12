4 ακίνητα προς πώληση στην Πάτρα
4 ακίνητα προς πώληση στην Πάτρα
Επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν κατοικία στην Πάτρα.
Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, η Πάτρα, πάντοτε σημείο αναφοράς για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, εμφανίζεται πιο ελκυστική από ποτέ για νέες ευκαιρίες, έχοντας ταυτιστεί με τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε πολλούς τομείς.
Πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά συνδεδεμένη με τον κόσμο της Πελοποννήσου, η Πάτρα ενώνει τις δύο περιφέρειες μεταξύ τους, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα της Ελλάδας με την Ιταλία, μετατρέποντας την πόλη σε έναν βασικό κόμβο και κρίσιμο σταυροδρόμι για την ελληνική οικονομία. Αποτελεί έτσι έναν τόπο όπου ξεδιπλώνεται πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων, από τον τουρισμό και το εμπόριο έως τη βιομηχανία.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει ένα διαμέρισμα 87,30 τ.μ. , ένα διαμέρισμα 98,96 τ.μ., ένα διαμέρισμα 71,64 τ.μ. και μια διώροφη μεζονέτα 212,16 τ.μ σε περιοχές της Πάτρας που αποτελούν εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε μια περιοχή με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά συνδεδεμένη με τον κόσμο της Πελοποννήσου, η Πάτρα ενώνει τις δύο περιφέρειες μεταξύ τους, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα της Ελλάδας με την Ιταλία, μετατρέποντας την πόλη σε έναν βασικό κόμβο και κρίσιμο σταυροδρόμι για την ελληνική οικονομία. Αποτελεί έτσι έναν τόπο όπου ξεδιπλώνεται πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων, από τον τουρισμό και το εμπόριο έως τη βιομηχανία.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει ένα διαμέρισμα 87,30 τ.μ. , ένα διαμέρισμα 98,96 τ.μ., ένα διαμέρισμα 71,64 τ.μ. και μια διώροφη μεζονέτα 212,16 τ.μ σε περιοχές της Πάτρας που αποτελούν εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε μια περιοχή με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα