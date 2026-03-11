Πρωτιά της Ελλάδας στις αξιολογήσεις ξενοδοχείων στη Μεσόγειο
Οι υψηλές αξιολογήσεις στις κατηγορίες καθαριότητα (91%) και φιλοξενία/εξυπηρέτηση (90%) αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της διάκρισης.
Η ικανοποίηση των πελατών σε ελληνικά ξενοδοχεία σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες (Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Κύπρος) κατά τη περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου του 2025 είναι το αντικείμενο της νέας περιοδικής μελέτης που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Η ανάλυση περιλαμβάνει την πορεία του γενικού δείκτη ικανοποίησης (GRI), ποιοτικούς δείκτες, αναφορές πελατών, και εξέταση σχολίων ανά περιοχή, είδος προορισμού και κατηγορία αστεριών. Τα στοιχεία προέρχονται από την Shiji Review Pro, εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαδικτυακή φήμη ξενοδοχείων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά την πρώτη θέση στον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI 87%) ξενοδοχείων με εξαίρεση τον Μάιο, όπου υποχωρεί στη δεύτερη θέση πίσω από την Κύπρο. Η σταθερότητα αυτή αντανακλά την ικανότητα παροχής μιας υψηλής ξενοδοχειακής εμπειρίας ακόμη και στους μήνες αιχμής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
