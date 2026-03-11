Greece Talks: Οι υποδομές που αλλάζουν τον χάρτη της Κρήτης θα συζητηθούν στο συνέδριο του Travel.gr
Πώς οι σύγχρονες υποδομές θα δώσουν νέα ώθηση στην τουριστική πραγματικότητα του νησιού.
Μία μεγάλη συζήτηση γύρω από τις νέες επενδύσεις, τα έργα υποδομών και το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού της Κρήτης, θα λάβει χώρα στο συνέδριο Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection που διοργανώνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο Grecotel Amirandes στην Κρήτη, το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα.
Το συνέδριο έχει ως στόχο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μία εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα σε εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, του τουρισμού και του πολιτισμού, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του νησιού. Μέσα από τις θεματικές του συζητήσεις, το Greece Talks φιλοδοξεί να εξετάσει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα για το νησί. Επιπλέον, το συνέδριο στοχεύει να αποτελέσει σημείο συνάντησης για το ευρύτερο οικοσύστημα που διαμορφώνει το σύγχρονο πρόσωπο της Κρήτης, δημιουργώντας έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και νέων συνεργασιών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
