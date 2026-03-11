Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες στη Φιλοξενία
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες στη Φιλοξενία
Νέα έρευνα της Hotelschool The Hague για την τεχνητή νοημοσύνη και τα ξενοδοχεία
Η τεχνητή νοημοσύνη προβάλλεται συχνά ως το επόμενο μεγάλο εργαλείο αποδοτικότητας για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Μια νέα έρευνα από τη Hotelschool The Hague έρχεται, όμως, να μετατοπίσει τη συζήτηση από το λειτουργικό όφελος σε κάτι πολύ πιο στρατηγικό, στον κίνδυνο να χαθεί η ίδια η σχέση του ξενοδοχείου με τον επισκέπτη. Σύμφωνα με το Outlook Paper 2026 του ιδρύματος, μόλις το 10% περίπου των ολλανδικών επιχειρήσεων φιλοξενίας χρησιμοποιεί σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη σε δομική, συστηματική βάση, γεγονός που περιγράφεται ως «κόκκινος συναγερμός» για τον κλάδο.
