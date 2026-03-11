10 εμπειρίες στη Grand Place, μία από τις θεαματικότερες πλατείες της Ευρώπης
10 εμπειρίες στη Grand Place, μία από τις θεαματικότερες πλατείες της Ευρώπης
Γοτθική υπερβολή, μπαρόκ μεγαλοπρέπεια, ιστορικές αναφορές και μεθυστικά αρώματα σοκολάτας δίνουν τον τόνο στην καρδιά των Βρυξελλών
Το όνομά της -Grand Place ή Grote Markt- υποδηλώνει το μεγάλο της μέγεθος, ωστόσο τίποτα δεν προετοιμάζει τον επισκέπτη για το μεγαλειώδες θέαμα που επιφυλάσσει η κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, ιστορικός πυρήνας της πόλης, κορυφαίο αξιοθέατο του Βελγίου και μέρος της λίστας μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πολλοί την κατατάσσουν στις εντυπωσιακότερες πλατείες του κόσμου. Δικαίως. Άλλοι την παραλληλίζουν με τη θεαματική Piazza Navona της Ρώμης. Λογικό. Κι άλλοι θεωρούν ότι είναι το μόνο αξιόλογο κομμάτι της βελγικής πρωτεύουσας. Λανθασμένα. Αλλά η τελευταία αυτή άποψη, αν μη τι άλλο, υπογραμμίζει πως οποιαδήποτε άλλη περιοχή, πολιτιστική εμπειρία, ιστορικό τοπόσημο, αρχιτεκτονικό ή θρησκευτικό μνημείο, δεν πλησιάζει καν το δέος που προκαλεί αυτό το μεγαλοπρεπές σκηνικό, το οποίο αν και μοιάζει να βγήκε από παραμύθι άλλης εποχής, παραμένει εξαιρετικά ζωντανό κι απολαυστικό κάθε στιγμή της μέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα