To Greece Talks αναδεικνύει τη νέα μεγάλη ευκαιρία για την Κρήτη
Η τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης και το μέλλον του νησιού θα συζητηθούν την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο συνέδριο του Travel.gr.
Νέες επενδύσεις, έργα υποδομών και αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον διαμορφώνουν τη σύγχρονη ταυτότητα της Κρήτης, ενός νησιού που βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων, ως έναν από τους σημαντικότερους και πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Μεσογείου.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site της Ελλάδας, σε συνεργασία με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, διοργανώνει το συνέδριο Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο Grecotel Amirandes στην Κρήτη.
Το συνέδριο στοχεύει στο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μία εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα σε εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, του τουρισμού και του πολιτισμού, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του νησιού. Μέσα από θεματικές συζητήσεις, το Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection θα εξετάσει προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα για την Κρήτη, με πάνελ που θα καλύψουν ένα μεγάλο εύρος συζητήσεων γύρω από τις επενδύσεις και τις υποδομές, τον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
