«Αυθεντική κρητική ψυχή»: Η ανατολική Κρήτη του τραγουδιστή και συνθέτη, Γιάννη Σαββιδάκη
«Η αγαπημένη μου γωνιά της Ελλάδας, αυτή που κουβαλάω στην καρδιά μου πάντα και αποτελεί για μένα κάτι πραγματικά ξεχωριστό».
Η αγαπημένη μου γωνιά της Ελλάδας, αυτή που κουβαλάω στην καρδιά μου πάντα και αποτελεί για μένα κάτι πραγματικά ξεχωριστό, είναι η ανατολική Κρήτη, ένας τόπος όπου η άγρια ομορφιά της φύσης συναντά την αυθεντική κρητική ψυχή.
Στη Σητεία, την ανατολικότερη πόλη της Κρήτης απ’ όπου και κατάγομαι, ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο ήρεμα και η θάλασσα σου δίνει την αίσθηση ότι αγκαλιάζει τη γη και την περιβάλλει με μια σπάνια γαλήνη. Γύρω από το απείρου κάλλους λιμάνι της, θα δεις ανθρώπους να γλεντούν, τρωγοπίνοντας, λέγοντας ιστορίες και μαντινάδες. Στη Σητεία, περιδιαβαίνοντάς την, θα ακούς συνεχώς μουσικές από βιολιά και λαούτα και θα βιώσεις την εμπειρία μιας πόλης που «πλημμυρίζει», χάρη στην αύρα και την τη ζωντάνια των ανθρώπων της, από τραγούδια και πειράγματα.
