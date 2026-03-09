Λαύριο: Ταξίδι στα έγκατα της ιστορίας των μεταλλείων
Λαύριο: Ταξίδι στα έγκατα της ιστορίας των μεταλλείων
Εξερευνώντας το μοναδικό στην Ελλάδα Ορυκτολογικό και Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας.
Ιδρύθηκε από μεταλλωρύχους της περιοχής και λειτουργεί μέχρι σήμερα από τους απογόνους τους, σε διατηρητέο πέτρινο κτήριο που τους παραχωρήθηκε με τη μεσολάβηση της Μελίνας Μερκούρη. H ξενάγηση που προσφέρουν είναι ο πιο συναρπαστικός και αυθεντικός τρόπος να έρθουμε σε επαφή με την ιστορία της Λαυρεωτικής, που άλλαξε ακόμα και την ελληνική νομοθεσία.
Στο χωριό του Αγίου Γεωργίου ή Καμάριζας, ένα μικρό πέτρινο κτήριο του 1880 στέκει απομακρυσμένο από τα συνομήλικά του στο Λαύριο, να θυμίζει το βιομηχανικό παρελθόν της Λαυρεωτικής. Κάποτε ανήκε στη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου αλλά σήμερα στεγάζει το μοναδικό στην Ελλάδα Ορυκτολογικό και Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας. Μοναδικό από την άποψη ότι, πέρα από την πλούσια συλλογή των εκατοντάδων εκθεμάτων του, προσφέρει επιπλέον ξεναγήσεις όχι μόνο στην ιστορία των μεταλλείων αλλά και στη ζωή και την καθημερινότητα των εργατών τους. Κι αυτό γιατί δεν λειτουργεί με υπαλλήλους, αλλά με εθελοντές της Εταιρείας Ορυκτοφίλων Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία ιδρύθηκε από τους ίδιους τους μεταλλωρύχους και παραμένει ζωντανή από τους απογόνους τους.
