Νόβι Σαντ: Η πρωτεύουσα του σερβικού βορρά αποκαλύπτεται
Μια πόλη-ανοιχτό μουσείο της ιστορίας και του πολιτισμού της Σερβίας, όπου κάθε δρόμος, πλατεία και μνημείο αφηγείται μια ιστορία.
Χιλιόμετρα μακριά από τον άγριο νότο της Σερβίας, οι πεδιάδες του σερβικού βορρά είναι αυτές που ενώνουν τη Σερβία με την υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη. Σε αντίθεση με τις κατάφυτες ορεινές πλαγιές των ορεινών περιοχών της νότιας Σερβίας, στην περιοχή βόρεια του Βελιγραδίου συναντάτε κάτι διαφορετικό.
Τα ορθόδοξα μοναστήρια με τις βυζαντινές τοιχογραφίες δίνουν τη θέση τους σε καθολικές εκκλησίες με έντονες αυστριακές επιρροές γοτθικού και νεογοτθικού ρυθμού, ενώ νεοαναγεννησιακά κτήρια της Μπελ Επόκ αποκαλύπτουν μία διάχυτη αίσθηση κεντρικής Ευρώπης που μοιάζει κάπως ασύνδετη με τον βαλκανικό χαρακτήρα της Σερβίας. Έτσι διαμορφώνεται ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μία επαρχιακή πόλη της κεντρικής Ευρώπης και λιγότερο μια τυπική βαλκανική πόλη.
Πρωτεύουσα της ημιαυτόνομης περιοχής της Βοϊβοντίνα στο βόρειο τμήμα της Σερβίας, το Νόβι Σαντ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας με πληθυσμό περίπου 340.000 κατοίκους στον αστικό ιστό. Απέχοντας από την πρωτεύουσα της χώρας, το Βελιγράδι, λίγο περισσότερο από εβδομήντα χιλιόμετρα, το Νόβι Σαντ είναι χτισμένο και αυτό στις όχθες του Δούναβη, αντλώντας κάτι από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των μεγάλων πόλεων που αναπτύχθηκαν στις όχθες του, ενός ποταμού που έχει ταυτίσει όσο λίγοι φυσικοί άξονες το όνομά του με την κεντρική Ευρώπη.
