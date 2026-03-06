Σημαντική αύξηση αφίξεων από τη βρετανική αγορά για τουρισμό εμπειρίας στην Ελλάδα
Οι αυθεντικές υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστικές διαδρομές της Ελλάδας που απευθύνονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους ταξιδιώτες, αναδείχθηκαν με τη συμμετοχής της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας στο 6ο ετήσιο συνέδριο του εξειδικευμένου φορέα Adventure Travel Networking (ATN), που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και στο οποίο συμμετείχαν 150 επαγγελματίες του κλάδου και δημοσιογράφοι.
Στόχος, η περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας, ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά, η οποία καταγράφει ήδη μία αξιοσημείωτη ανοδική τάση προς τη χώρα μας. Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 117,9%, φθάνοντας σε 117,2 χιλ. ταξιδιώτες και οι εισπράξεις ανήλθαν σε 83,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το 2025 έκλεισε ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 4,89 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 18,5%, φθάνοντας τα 3,75 δισ. ευρώ.
