ITB Βερολίνου: Διάλογος, ανθεκτικότητα και «ζωντανές» συμφωνίες σε μια αβέβαιη συγκυρία
Στην επέτειο των 60 χρόνων της, η κορυφαία διεθνής έκθεση ταξιδιών κράτησε ανοιχτούς τους διαύλους της αγοράς.
Η ITB Berlin, στην επετειακή της διοργάνωση, επιβεβαίωσε αυτό που ο κλάδος ψιθυρίζει εδώ και καιρό: όταν το τοπίο γίνεται θολό, η φυσική παρουσία αποκτά ξανά αξία «σκληρού νομίσματος». Από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου, το Berlin ExpoCenter City λειτούργησε ως κεντρικός κόμβος για συμφωνίες, επαφές και επανατοποθετήσεις, με το βλέμμα στραμμένο σε μια αγορά που ταλαντεύεται ανάμεσα σε τεχνολογική επιτάχυνση και γεωπολιτική αστάθεια.
Οι αριθμοί έδωσαν τον τόνο: 5.601 εκθέτες από 166 χώρες και επικράτειες, σχεδόν 97.000 συμμετέχοντες επαγγελματίες επισκέπτες, ενώ το ενδιαφέρον για επιστροφή στην έκθεση αποτυπώθηκε έντονα στις αξιολογήσεις, με τους διοργανωτές να επιμένουν ότι η ποιότητα των συναντήσεων παρέμεινε στο επίκεντρο. H εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή ήρθε παρά τις δυσκολίες στη διαθεσιμότητα πτήσεων σε ορισμένες διαδρομές, ως απόηχο της έντασης στη Μέση Ανατολή.
