Από την Αθήνα στο Βασιλικό Πωγωνίου: Ένας πρώην ηχολήπτης προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το χωριό
Ανάμεσα σε καστανεώνες και πέτρινα σπίτια, ένα μικρό καφενείο γίνεται σημείο συνάντησης.
Ο Αλέξανδρος Κιόσης σερβίρει τον καφέ σχεδόν τελετουργικά. Στο μικρό καφενείο-μπακάλικο που άνοιξε στο Βασιλικό Πωγωνίου, οι κινήσεις του έχουν τον ρυθμό της καθημερινότητας του χωριού, όχι της Αθήνας, όπου δούλευε μέχρι το 2011 ως ηχολήπτης.
«Λίπα» το ονόμασε, από τη σλαβική λέξη για τη φλαμουριά, το δέντρο που στέκεται στις πλατείες των βαλκανικών χωριών σαν σημείο συνάντησης. Έτσι και εδώ, έξω από το μαγαζί υπάρχει μια φλαμουριά. Κι αυτό ακριβώς είναι το μαγαζί του: ένα μέρος όπου τα πάντα ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτό το χωριό, στα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.
Το Βασιλικό, Τσαραπλανά μέχρι το 1928, βρίσκεται στις πλαγιές του Δούσκου, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πέτρινα σπίτια, στενά καλντερίμια, μια ησυχία που γαληνεύει. Εδώ γεννήθηκε το 1886 ο Αθηναγόρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης που έγινε σύμβολο διαλόγου ανάμεσα στις χριστιανικές Εκκλησίες. Εδώ, στη θέση «Παλαιόκαστρο», βρέθηκαν νομίσματα της εποχής του Πύρρου. Εδώ, στην πρώτη οθωμανική απογραφή του 1431, καταγράφηκαν μόλις 15 σπίτια, με τον οικισμό να αναφέρεται ως «Girapnana». Τα στρώματα της ιστορίας είναι τόσα που δύσκολα ξεχωρίζεις πού τελειώνει η μία εποχή και πού αρχίζει η επόμενη.
