Μικρές τελετουργίες για να καλωσορίσουμε την άνοιξη
Από ένα στεφάνι λουλουδιών μέχρι μια πεζοπορία στη φύση, πρόκειται για στιγμές που χωρούν μέσα τους την ουσία της άνοιξης.
Κλείνω τα μάτια, να φανταστώ όσα η λέξη «άνοιξη» κρύβει μέσα της. Το χαμόγελο ανασηκώνει ελαφρά τα μάγουλα, η βαθιά εισπνοή γεμίζει τα πνευμόνια με ξεγνοιασιά και ο νους μαγεύεται από τα αρμονικά φτερουγίσματα χρωματιστών πεταλούδων, από άνθη που προσκαλούν να ανιχνεύσεις το άρωμά τους, από ήχους που υποδηλώνουν την αναγέννηση όσων συντελούν τη Φύση.
Ζωγραφίζω με το νου τον κήπο όπου μεγάλωσα, με τους αμπελώνες του παππού να βγάζουν τα πρώτα πράσινα φύλλα, τις κερασιές να ξεσπούν με τη σειρά τους στο κάλεσμα της εποχής, με ανεμώνες σε μπλε και κυανές αποχρώσεις να με οδηγούν στο περιφραγμένο μποστάνι. Εκεί τα τρυφερά φύλλα μιας ωμής αγκινάρας είναι ο καλύτερος μεζές κάτω από τον πρωινό ήλιο, ενώ κλαδάκια από μάραθο και άνηθο βολεύονται στην ποδιά της γιαγιάς για να αποτελέσουν αργότερα τη γέμιση στη σημερινή πίτα. Είναι μοναδικό να γεύεσαι τη φύση στην πιο αγνή της μορφή και αυτές οι εικόνες κινούν τις σκέψεις μου, αναζητώντας την ίδια θαλπωρή που μου έχουν χαρίσει.
