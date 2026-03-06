Κάναμε έναν ανοιξιάτικο περίπατο στο Temple, τη μεσαιωνική μυστική καρδιά του Λονδίνου
Μια όαση γαλήνης γεμάτη ιστορία μας μεταφέρει από τη σύγχρονη, συναρπαστική μητρόπολη στην εποχή των Ναϊτών Ιπποτών.
Η ικανότητα του Λονδίνου να κρατά καλά φυλαγμένα τα μυστικά του είναι πραγματικά εντυπωσιακή κι αντίστοιχα, ο ενθουσιασμός που προκαλεί κάθε σχετική ανακάλυψη στους επισκέπτες, απερίγραπτος. Μπορεί να περπατάς στη σκιά των θεαματικών ουρανοξυστών του City, θαυμάζοντας τα φουτουριστικά σχέδια και τις αστραφτερές επιφάνειές τους και ξαφνικά να δεις μπροστά σου μια πέτρινη εκκλησία με περίτεχνο μπαρόκ πύργο -μία από τις 52 που είχε σχεδιάσει ο Sir Christopher Wren.
