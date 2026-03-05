4 ιταλικές λίμνες για ονειρεμένες ανοιξιάτικες αποδράσεις
4 ιταλικές λίμνες για ονειρεμένες ανοιξιάτικες αποδράσεις
Θέα που γαληνεύει το νου, φύση που μαγεύει, βαρκάδες σε νωχελικούς ρυθμούς και αξεπέραστο ιταλικό lifestyle
Διάσημες και κοσμοπολίτικες ή χαμηλότερων τόνων και λιγότερο προβεβλημένες, αλλά με κοινό παρονομαστή την εκθαμβωτική ομορφιά, την καταπράσινη φύση που περιβάλλει και αγγίζει τα γαλήνια, ζωηρόχρωμα νερά τους και τα γραφικά χωριά που βρίσκονται σκορπισμένα γύρω από τις όχθες τους, οι λίμνες της βόρειας Ιταλίας συναγωνίζονται ακόμη και το ίδιο το Μιλάνο ή το Τορίνο ως προορισμοί. Μεταξύ Λομβαρδίας και Πιεμόντε, κάποιες χαίρουν φήμης αντάξιας της αφρόκρεμας του διεθνούς jet set που συγκεντρώνεται στις περίφημες βίλες τους εδώ και αιώνες, ενώ οι συνήθως μικρότερες που τις πλαισιώνουν παραμένουν πανέμορφοι προορισμοί όχι μόνο για ημερήσιες εξορμήσεις, αλλά και για γαλήνιες διακοπές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
