Ταξίδι στη Φορμεντέρα, τον επίγειο παράδεισο της Μεσογείου
Με τιρκουάζ νερά και γαλήνη που θα σας κυριεύσει από την πρώτη στιγμή.
Αν η Ίμπιζα είναι το ξέφρενο πάρτι, τότε η γειτονική Φορμεντέρα είναι η επόμενη ημέρα του (χωρίς το hangover). Στη Φορμεντέρα χτυπά ο ήρεμος, αυθεντικός παλμός των Βαλεαρίδων. Δεν είναι υπερβολή: το νησί μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα βιώσιμου τουρισμού και ήπιας ανάπτυξης στη Μεσόγειο. Το λέμε αυτό γιατί οι απόπειρες να αλλάξει χαρακτήρα και να μπει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη ήταν πολλές, ακόμη και ως outsider προορισμός.
Η Φορμεντέρα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Ίμπιζα. Η σχέση των δύο νησιών μοιάζει αντιφατική. Μοιράζονται το ίδιο φως, τους ίδιους ανέμους, ανήκουν στο ίδιο νησιωτικό σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων. Όμως, αυτή η μικρή λωρίδα γης μοιάζει να ανήκει σε διαφορετικό χρόνο. Εκεί όπου η γειτονική μεγαλόνησος αφιερώθηκε στον ρυθμό της νύχτας και στον ήχο των πτήσεων τσάρτερ που μεταφέρουν τουρίστες για clubbing, η Φορμεντέρα μοιάζει με αφιέρωση στη γαλήνη και, κυρίως, στη συνειδητή απλότητα.
