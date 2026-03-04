Όαση ασφάλειας για τους Αμερικανούς τουρίστες η Ελλάδα
Πώς αξιολογεί το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ την ασφάλεια της χώρας και άλλων διεθνών προορισμών αυτήν τη στιγμή.
Η κλιμάκωση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και η παγκόσμια σύσταση αυξημένης προσοχής που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον διεθνών μετακινήσεων. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη εγρήγορση παγκοσμίως, ιδίως σε περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις, ενώ επισήμανε την πιθανότητα διαταραχών στις αερομεταφορές λόγω περιοδικών κλεισιμάτων εναέριου χώρου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες των ΗΠΑ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τους ίδιους τους ταξιδιώτες αλλά και για τη διεθνή τουριστική αγορά. Η αμερικανική ταξιδιωτική ζήτηση θεωρείται διαχρονικά «δείκτης», τόσο λόγω όγκου όσο και λόγω δαπάνης, και οι αξιολογήσεις του Υπουργείου συχνά επηρεάζουν ευρύτερες αποφάσεις.
