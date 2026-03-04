Ηράκλειο, ένας προορισμός τεσσάρων εποχών: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
Ηράκλειο, ένας προορισμός τεσσάρων εποχών: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
Η ιστορία περιβάλλει τη σύγχρονη πόλη και γραφικά χωριά ομορφαίνουν το ορεινό τμήμα του Ηρακλείου.
Ο Χάνδακας κατά το εξελληνισμένο όνομα του διοικητικού κέντρου του κρητικού χαλιφάτου των Αράβων, η Κάντια των Ενετών, το Ηράκλειο του σήμερα, στέκει περήφανο δίπλα στο λίκνο του Μινωικού πολιτισμού και παρότι δεν σε κερδίζει με την πρώτη εντύπωση, σε κατακτά με τη ζωντάνια, τη φιλόξενη ατμόσφαιρα, τον πλούτο πολιτιστικών εμπειριών και τα κρυμμένα στον αστικό ιστό, καλοδιατηρημένα μνημεία, που κάνουν τον επισκέπτη κοινωνό της πλούσιας ιστορίας του.
Η ιστορία όντως περιβάλλει τη σύγχρονη πόλη, θυμίζοντας ότι ο μεγαλύτερος νομός της Κρήτης και η πόλη του Νίκου Καζαντζάκη, του Οδυσσέα Ελύτη και του Ελ Γκρέκο έχει να επιδείξει πολύ περισσότερα από την Κνωσσό, γενέτειρα ενός από τους λαμπρότερους πολιτισμούς στην ανθρώπινη ιστορία. Τα ενετικά τείχη, το μεγαλύτερο οχυρωματικό συγκρότημα σε όλη τη Μεσόγειο, θυμίζουν την εποχή που το Ηράκλειο αποτελούσε ακμάζον λιμάνι και πολιτιστικό κέντρο της Ενετικής Ανατολής. Ένας περίπατος ως τη νότια πλευρά τους, εκεί όπου βρίσκεται ο μοναδικός σωζόμενος από τους 7 αρχικούς, προμαχώνας Μαρτινέγκο, και ο τάφος του μεγάλου λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη, προσφέρει μια υπέροχη άποψη της πόλης, ειδικά την ώρα τη δύσης του ήλιου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η ιστορία όντως περιβάλλει τη σύγχρονη πόλη, θυμίζοντας ότι ο μεγαλύτερος νομός της Κρήτης και η πόλη του Νίκου Καζαντζάκη, του Οδυσσέα Ελύτη και του Ελ Γκρέκο έχει να επιδείξει πολύ περισσότερα από την Κνωσσό, γενέτειρα ενός από τους λαμπρότερους πολιτισμούς στην ανθρώπινη ιστορία. Τα ενετικά τείχη, το μεγαλύτερο οχυρωματικό συγκρότημα σε όλη τη Μεσόγειο, θυμίζουν την εποχή που το Ηράκλειο αποτελούσε ακμάζον λιμάνι και πολιτιστικό κέντρο της Ενετικής Ανατολής. Ένας περίπατος ως τη νότια πλευρά τους, εκεί όπου βρίσκεται ο μοναδικός σωζόμενος από τους 7 αρχικούς, προμαχώνας Μαρτινέγκο, και ο τάφος του μεγάλου λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη, προσφέρει μια υπέροχη άποψη της πόλης, ειδικά την ώρα τη δύσης του ήλιου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα