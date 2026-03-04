Δύο διαμερίσματα προς πώληση στον Άλιμο
Δύο διαμερίσματα προς πώληση στον Άλιμο
Επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν κατοικία στα νότια προάστια.
Η αγορά ακινήτων αλλάζει, όμως ο βασικός κανόνας μένει ίδιος. Η τοποθεσία είναι αυτή που διαμορφώνει την πραγματική αξία. Περιοχές με συνεκτικό πολεοδομικό χαρακτήρα και μακροπρόθεσμη αξία συγκεντρώνουν διαχρονικά το ενδιαφέρον των αγοραστών. Τα νότια προάστια της Αττικής διατηρούν διαχρονικά τη φήμη τους για την ποιότητα ζωής που προσφέρουν. Έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν ένα ιδιαίτερο προφίλ, με περιοχές όπως ο Άλιμος να παραμένουν σταθερά ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ευρύτερης ζώνης.
Ο Άλιμος, με την εκτεταμένη ακτογραμμή και τις σύγχρονες υποδομές του, απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αγοραστών που αναζητούν εγγύτητα στη θάλασσα και έναν οργανωμένο οικιστικό ιστό με πράσινο. Παράλληλα, συγκαταλέγεται στις πιο ελκυστικές περιοχές των νοτίων προαστίων και από επενδυτική σκοπιά. Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει 2 διαμερίσματα: 85τ.μ και 98,95 τ.μ. στον Άλιμο, που αποτελούν ευκαιρίες για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία σε περιοχές στις οποίες η ζήτηση για ακίνητα παραμένει σταθερά υψηλή.
