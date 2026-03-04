To Greece Talks στην Κρήτη: Την Παρασκευή 13 Μαρτίου το συνέδριο του Travel.gr
To Greece Talks στην Κρήτη: Την Παρασκευή 13 Μαρτίου το συνέδριο του Travel.gr

Το Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού.

To Greece Talks στην Κρήτη: Την Παρασκευή 13 Μαρτίου το συνέδριο του Travel.gr

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου μέσα από το Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου στο Grecotel Amirandes, στο Ηράκλειο.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Travel.gr, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό media στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού.

Η Κρήτη αποτελεί έναν τόπο με ισχυρή οικονομία, η οποία εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, διεθνή brands και αυξημένο ενδιαφέρον επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του στον ευρωπαϊκό χάρτη. Το συνέδριο καταγράφει αυτή τη στιγμή ωριμότητας. Ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, η αρχιτεκτονική και η γαστρονομία λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, μέσα σε ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται διαρκώς.

