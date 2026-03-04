5 προορισμοί στην Ελλάδα για ανοιξιάτικες αποδράσεις - Ξεκούραση και ησυχία στην αναγεννημένη Φύση
5 προορισμοί στην Ελλάδα για ανοιξιάτικες αποδράσεις - Ξεκούραση και ησυχία στην αναγεννημένη Φύση
Στην Παύλιανη, το Χρισσό, την Κυψέλη, τη Δήμητρα και το Γαναδιό οικογένειες και solo travellers θα βρουν αυτό που αναζητούν.
Όσο ο Μάρτης θα προχωρά, ο καιρός θα αρχίζει να αλλάζει: ο υδράργυρος θα σκαρφαλώνει αργά μα σταθερά και τα μεγάλα κρύα του χειμώνα σιγά σιγά θα ολοκληρώσουν τον φετινό τους κύκλο. Η φύση της χώρας μας δίνει το σινιάλο για τον ερχομό της άνοιξης πρασινίζοντας και φανερώνοντας τα πρώτα της νέα άνθη.
Ασφαλώς, τέτοιες καιρικές μεταβολές επιδρούν ευεργετικά και στις διαθέσεις, παρακινώντας μας για μικρές εκδρομές ή για σύντομες, ολιγοήμερες αποδράσεις από τους έντονους ρυθμούς ζωής των μεγάλων αστικών κέντρων. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα για το πρώτο κάλεσμα της θάλασσας –τουλάχιστον για όσους δεν είναι χειμερινοί κολυμβητές– όμως η ορεινή Ελλάδα διαθέτει πολλές γωνιές κατάλληλες για να απολαύσετε την αναγεννημένη φύση, σε όλο της το ανοιξιάτικο μεγαλείο.
