«Με έναν τρόπο, ανήκει σε όλους μας»: Η Ρώμη του ηθοποιού Ιωάννη Απέργη
«Με έναν τρόπο, ανήκει σε όλους μας»: Η Ρώμη του ηθοποιού Ιωάννη Απέργη
«Aυτός ο προορισμός είναι πλέον ένα κομμάτι της ζωής μου».
Η Ιταλία για μένα είναι μια δεύτερη πατρίδα, η πατρίδα της καρδιάς μου. Είναι μια χώρα στην οποία θα μπορούσα να ζω για πάντα. Από έφηβος ακόμη, θυμάμαι ότι έψαχνα έναν λόγο ή μια αφορμή για να επιστρέφω. Την έχω γυρίσει σχεδόν ολόκληρη, απολαμβάνοντας από τη γαλήνη της λίμνης Κόμο στον βορρά μέχρι τη ζωντάνια της Νάπολης στον νότο. Η πόλη όμως που με κέρδισε ολοκληρωτικά είναι η αιώνια Ρώμη.
Είναι μια πόλη που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, γιατί το έχει κάνει ήδη μέσα στους αιώνες. Προσωπικά χαίρομαι, όσο τίποτα, αυτή τη μοναδική ισορροπία της. Είναι σύγχρονη και ζωντανή, αλλά την ίδια στιγμή στέκεται πάνω στα θεμέλια μιας σπουδαίας ιστορίας που διαμόρφωσε τον κόσμο. Περπατάς σε έναν δρόμο και νιώθεις ότι κάτω από τα βήματά σου ανασαίνουν η αυτοκρατορία, η Αναγέννηση, η τέχνη και ο πολιτισμός. Κάθε φορά που περπατώ χέρι χέρι με τη γυναίκα μου, νιώθω ότι βαδίζω εκεί όπου είχαν ήδη περάσει και άφησαν το αποτύπωμά τους τόσοι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Είναι μια πόλη που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, γιατί το έχει κάνει ήδη μέσα στους αιώνες. Προσωπικά χαίρομαι, όσο τίποτα, αυτή τη μοναδική ισορροπία της. Είναι σύγχρονη και ζωντανή, αλλά την ίδια στιγμή στέκεται πάνω στα θεμέλια μιας σπουδαίας ιστορίας που διαμόρφωσε τον κόσμο. Περπατάς σε έναν δρόμο και νιώθεις ότι κάτω από τα βήματά σου ανασαίνουν η αυτοκρατορία, η Αναγέννηση, η τέχνη και ο πολιτισμός. Κάθε φορά που περπατώ χέρι χέρι με τη γυναίκα μου, νιώθω ότι βαδίζω εκεί όπου είχαν ήδη περάσει και άφησαν το αποτύπωμά τους τόσοι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα