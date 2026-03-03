Ιωάννινα: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για την πόλη της ιστορίας, των θρύλων και των παραδόσεων
Τα αξιοθέατα, οι εμπειρίες, το φαγητό, η διαμονή και χρήσιμα τηλέφωνα για το ταξίδι σας.
Η πρωτεύουσα της Ηπείρου με τη λίμνη Παμβώτιδα και το κάστρο της, είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, μια πόλη της ιστορίας, των θρύλων και των παραδόσεων. Έχει μια εντελώς δική της ταυτότητα που καθορίζεται όχι μόνο από το παρελθόν, αλλά και από το παρόν της. Είναι νεανική και ολοζώντανη, χάρη στους φοιτητές που πλημμυρίζουν τους δρόμους της όλη μέρα, μάλιστα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις στη χώρα.
Είναι κυριολεκτικά γεμάτη καφέ-μπαρ και εστιατόρια όλων των ειδών. Έχει πολυχώρους, παραδοσιακές και μοντέρνες αγορές, πάρκα, σημαντικά μουσεία, το περίφημο σπήλαιο του Περάματος και τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης σε απόσταση αναπνοής. Τα καταλύματα όλων των κατηγοριών, στην πόλη και κοντά σ’ αυτήν, καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη.
