Εργασία εξ αποστάσεως στην ανοιξιάτικη, ολάνθιστη Ελλάδα
Ένας τρόπος εργασίας που δεν χρειάζεται να εγκλωβίζει στα στενά όρια του γραφείου και στα ψεύτικα backgrounds των meetings.
Η εργασία εξ αποστάσεως είναι ένα εργασιακό μοντέλο που επιλέγουν όλο και περισσότεροι εργοδότες και εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια, ο καθένας για τους λόγους του. Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την εργασία εκτός γραφείου για τα οφέλη που έχει τόσο στην ψυχική όσο και στην πνευματική υγεία τους. Γίνονται πιο παραγωγικοί, μειώνουν τα επίπεδα στρες τους και νιώθουν μεγαλύτερη ευφορία, καθώς η επαφή με τη φύση αυξάνει σημαντικά τη θετική διάθεση και τον τρόπο σκέψης.
Όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με τη φύση, αυξάνονται οι λεγόμενες «ορμόνες της ευτυχίας». Η σεροτονίνη και οι ενδορφίνες αυξάνονται, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα, μια πιο θετική σκέψη και διάθεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ταυτόχρονα και η δημιουργικότητά του, οι σκέψεις και οι ιδέες να έρχονται στο προσκήνιο με μεγαλύτερη ευκολία, ενώ τα διαφορετικά ερεθίσματα εκείνης της στιγμής μετατρέπονται, μέσα από μια αλληλουχία συνδέσεων, σε ιδέες, αναμνήσεις και νέες εμπειρίες.
