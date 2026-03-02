Η μαγεία της άνοιξης στα Τζουμέρκα
Η μαγεία της άνοιξης στα Τζουμέρκα
Φυσικό κάλλος και μοναδική αρχιτεκτονική στην καρδιά της νότιας Πίνδου.
Όσο η άνοιξη εδραιώνει την παρουσία της στα βουνά, άλλο τόσο μεγαλώνει η ανάγκη για εξόρμηση στην άγρια φύση. Και ποιο καλύτερο μέρος για ανοιξιάτικη εξόρμηση από τα ατίθασα και ανεξερεύνητα Τζουμέρκα; Παρθένα τοπία και σπίτια σμιλεμένα από γκρίζα πέτρα δίνουν σάρκα και οστά σε ένα από τα πιο ακατέργαστα τοπία της Ελλάδας.
Καλαρρύτες, Συρράκο, Πράμαντα, Μελισσουργοί, Ματσούκι αποτελούν τα κρυμμένα πέτρινα χωριά-διαμάντια των Τζουμέρκων. Χωριά παγωμένα στον χρόνο, με τεράστια ιστορία που μοιάζει λησμονημένη ανάμεσα στα λίθινα καλντερίμια και στο ισοπεδωτικό παρόν της ερήμωσης της υπαίθρου, της καταναλωτικής υστερίας και της τουριστικής προβολής.
Σκέφτομαι κάποιες φορές ότι, αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει το χωριό των ονείρων του, σίγουρα θα διάλεγε τους Καλαρρύτες, ενώ ποια καλύτερη επιλογή για απομόνωση από τους πάντες και τα πάντα από το ήδη απομονωμένο Ματσούκι, βαθιά μέσα στις εσχατιές των Τζουμέρκων; Λίγο το άγριο φυσικό τοπίο, λίγο η θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα και λίγο η ατόφια, σκληρή ηπειρώτικη πέτρα είναι παραπάνω από αρκετά για να κάνουν τη φαντασία καθενός να καλπάσει.
