10 προτάσεις διαμονής στις διαφορετικές συνοικίες της αξεπέραστα γοητευτικής Φλωρεντίας
Ξενοδοχεία κρυμμένα στα στενά του centro storico και βίλες που φωλιάζουν στους γύρω λόφους, αντανακλούν την αναγεννησιακή χάρη της Φλωρεντίας.
Το λίκνο της Αναγέννησης. Η «Ανθισμένη» Firenze των Μεδίκων που έβγαλε την Ευρώπη από τον μεσαιωνικό σκοταδισμό στο ουμανιστικό φως. Η πόλη ορόσημο για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η παραμυθένια πρωτεύουσα της Τοσκάνης. Η φωτισμένη γενέτειρα του Ντάντε Αλιγκέρι και του Σάντρο Μποτιτσέλι. Ακόμη και οι πομπώδεις χαρακτηρισμοί ή οι εκφράσεις κλισέ μοιάζουν ανεπαρκείς απέναντι στην αέναη γοητεία της Φλωρεντίας, τη συμπυκνωμένη μεγαλοπρέπεια και την καθηλωτική ομορφιά που θάμπωσε τον Τσέχο ποιητή Ράινερ Μαρία Ρίλκε και έκανε τον Γάλλο συγγραφέα Σταντάλ να δακρύσει.
Κι όσο τα κλισέ θα διαιωνίζονται και θα αποδεικνύονται ακόμη και υποδεέστερα της ακαταμάχητης θελκτικότητας της πόλης του Άρνου, τόσο θα πολιορκείται από εκατομμύρια τουριστών που συρρέουν για να θαυμάσουν τους θησαυρούς που σμίλεψε σε μάρμαρο ο Μιχαήλ Άγγελος και να μαγευτούν από τη θέα ανεβαίνοντας στον θόλο του Duomo. Για τη διαμονή τους έχουν να επιλέξουν από υπερπολυτελή καταλύματα, στα μεγαλοπρεπή σαλόνια των οποίων αντικατοπτρίζεται η ανεπανάληπτη πολιτιστική κληρονομιά της Φλωρεντίας, έως διαρκώς αυξανόμενο αριθμό boutique ξενοδοχείων, πιο οικείων και προσιτών, με σύγχρονο χαρακτήρα και ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είτε σας εκφράζει ένα ρομαντικό «Δωμάτιο με θέα» πάνω από τις γραφικές στέγες του centro storico, όπως εκείνο της πρωταγωνίστριας της ομώνυμης ταινίας, είτε προτιμάτε την αυθεντικότητα μιας ήσυχης παραποτάμιας γειτονιάς, είτε αναζητάτε μια villa καταφύγιο στα περίχωρα που μοιάζει ενσωματωμένη στην παραμυθένια φύση της Τοσκάνης, επιλογές σαν τις παρακάτω αντανακλούν αναγεννησιακή χάρη και ιταλικό κοσμοπολιτισμό, δίνοντας στη dolce vita μια διάσταση grandiosa.
