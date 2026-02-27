Cairns: Ένα εξωτικό ταξίδι περιπέτειας και άγριας φυσικής ομορφιάς στην Αυστραλία
Ένας προορισμός που φιλοξενεί δύο μοναδικά φυσικά θαύματα: τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και το πανάρχαιο Daintree Rainforest.
Ανακαλύψτε έναν προορισμό της Αυστραλίας που δεν μοιάζει με άλλους, καθώς φιλοξενεί δύο απίστευτα φυσικά θαύματα, τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και το πανάρχαιο Daintree Rainforest, μαζί με χιλιάδες άλλα φανταστικά τοπία.
Στην περιοχή του Cairns, στη βόρεια Queensland, η λέξη «μεγαλειώδες» δεν ακούγεται ποτέ υπερβολική. Κι αυτό κυρίως χάρη στα δύο σπάνια φυσικά μνημεία που φιλοξενεί, εγγεγραμμένα, μάλιστα, στον κατάλογο της UNESCO: το Great Barrier Reef (ή Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος) και το Daintree Rainforest, ένα από τα αρχαιότερα τροπικά δάση του πλανήτη, με ηλικία που ξεπερνά τα 180 εκατομμύρια χρόνια. Επίσης, η περιοχή διαθέτει ένα εντυπωσιακό «μωσαϊκό» από εθνικά πάρκα και προστατευόμενες περιοχές που συνδέουν την ακτογραμμή με την ορεινή ενδοχώρα και περιλαμβάνουν τροπικά δάση, φαράγγια, ποτάμια, λίμνες και καταρράκτες.
Το τοπίο συμπληρώνουν παραθαλάσσιες κωμοπόλεις και παραλίες με χρυσή άμμο και καθαρά, ζεστά νερά. Όπως είναι φυσικό, στην Αυστραλία, άλλωστε, βρισκόμαστε, οι δραστηριότητες που προσφέρονται είναι αμέτρητες. Αντί όμως για το σερφ, εδώ κυριαρχούν το snorkeling και το scuba diving στον Ύφαλο, μαζί με το trekking στα ατέλειωτα, πυκνά τροπικά δάση, αλλά υπάρχουν και πολλές ακόμη πιο extreme δραστηριότητες για τους λάτρεις της αδρεναλίνης. Επίκεντρο της περιοχής και αφετηρία για τις περισσότερες εκδρομές είναι η πόλη του Cairns, που συνδυάζει χαλαρούς ρυθμούς ζωής με όλων των ειδών τις τουριστικές υποδομές. Στο κέντρο της ξεχωρίζει η μεγάλη λιμνοθάλασσα με αλμυρό νερό, έκτασης περίπου 4.800 τ.μ., που την απολαμβάνουν κάτοικοι και επισκέπτες όλο τον χρόνο.
