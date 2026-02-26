Δωρεάν ξεναγήσεις σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας τον Μάρτιο
Μία πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας.
Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει τον Μάρτιο δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, καθώς και χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης. Κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα από θεματικούς περιπάτους και οργανωμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, με πρωτοβουλία της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Αρτέμιδος Σκουμπουρδή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Αγορά και το Λύκειο του Αριστοτέλη, περιπάτους στο ιστορικό κέντρο και στους λόφους γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και θεματικές διαδρομές αφιερωμένες στη βυζαντινή, οθωμανική και νεότερη Αθήνα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε σημαντικά μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Νομισματικό Μουσείο και το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, καθώς και ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, όπως περιπάτους αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας, street art, καθώς και ιστορικές διαλέξεις.
