Ιστορικό ρεκόρ στις δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό το 2025
Ιστορικό ρεκόρ στις δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό το 2025

Στα 3,37 δισ. ευρώ οι δαπάνες των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025.

Σε εντυπωσιακά επίπεδα έφτασε το ύψος των δαπανών των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025, καταγράφοντας για δεύτερη διαδοχικά χρονιά ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με την επεξεργασία σχετικών στοιχείων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό το 2025 υπερέβησαν τα 3,37 δισ. ευρώ έναντι 2,8 δισ. ευρώ το 2024 και 2,43 δισ. ευρώ το 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες κατά την περυσινή χρονιά αύξησαν τις δαπάνες τους κατά περίπου 570 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2023. Μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025, οι Έλληνες ξόδεψαν στο εξωτερικό 309,9 εκατ. ευρώ, από 297,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024 και 228,7 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023.

