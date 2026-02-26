Δύο διαμερίσματα προς πώληση σε Μαρούσι και Γλυκά Νερά
Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία στην Αττική.
Σε μια αγορά ακινήτων που αλλάζει διαρκώς, η τοποθεσία παραμένει ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιλογής. Περιοχές της Αττικής που συνδυάζουν ισχυρές υποδομές, εύκολη πρόσβαση και οικιστική ανάπτυξη διατηρούν σταθερά το ενδιαφέρον αγοραστών και επενδυτών. Το Μαρούσι και τα Γλυκά Νερά ανήκουν σε αυτές τις ζώνες, καθεμία με τα δικά της χαρακτηριστικά και τη δική της δυναμική.
Το Μαρούσι βρίσκεται στον βόρειο τομέα της Αθήνας και απέχει περίπου 13 χιλιόμετρα από το κέντρο. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και εμπορικούς κόμβους της Αττικής, φιλοξενώντας μεγάλες εταιρείες, εμπορικά κέντρα και σύγχρονα συγκροτήματα γραφείων. Η άμεση πρόσβαση στην Αττική Οδό, στον ΗΣΑΠ και σε βασικές λεωφόρους καθιστά τις μετακινήσεις ιδιαίτερα εύκολες, τόσο προς το κέντρο όσο και προς τα βόρεια προάστια. Παρά την έντονη ανάπτυξη, διατηρεί γειτονιές με κατοικίες, σχολεία και χώρους πρασίνου, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική της αγοράς και στην ποιότητα ζωής. Η παρουσία μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως το ΟΑΚΑ, ενισχύει τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της περιοχής. Το Μαρούσι προσελκύει επαγγελματίες, οικογένειες και επενδυτές που αναζητούν ακίνητα με διαχρονική αξία, σε μια περιοχή που συνδυάζει κύρος, υποδομές και προοπτικές ανάπτυξης.
