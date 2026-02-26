Πώς η κρουαζιέρα τροφοδοτεί την ευρωπαϊκή οικονομία: Θέσεις εργασίας και έσοδα σε αριθμούς
Ο αντίκτυπος του τουρισμού κρουαζιέρας στην Ευρώπη εκτείνεται πολύ πέραν της επιβατικής δραστηριότητας, ενισχύοντας ένα ευρύ βιομηχανικό πλέγμα.
Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, παρουσίασε τα βασικά σημεία της Ετήσιας Μελέτης για την Οικονομική Συνεισφορά του κλάδου της Κρουαζιέρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής που διοργανώνει στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.
Η μελέτη δείχνει ότι η δραστηριότητα της κρουαζιέρας υποστηρίζεται από μία εκτεταμένη και πολυδιάστατη αλυσίδα εφοδιασμού που διεισδύει στις εθνικές και τοπικές οικονομίες, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κλάδου ως ισχυρού πυλώνα δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2024 η βιομηχανία κρουαζιέρας στήριξε 445.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και συνεισέφερε 64,1 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Από το σύνολο αυτό, τα 28 δισ. ευρώ συνέβαλαν άμεσα στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.
Τα ευρήματα, που αποτυπώνουν τη συμβολή της κρουαζιέρας το 2024, έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στη βιώσιμη και ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη, έναν τομέα στον οποίο η κρουαζιέρα μπορεί να συμβάλει θετικά.
