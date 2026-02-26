Νέο σύστημα υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών και παραπόνων για τουριστικές υπηρεσίες
Νέο σύστημα υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών και παραπόνων για τουριστικές υπηρεσίες
Ποιες είναι οι καταγγελίες και τα παράπονα υψηλής βαρύτητας.
Καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και διαχείρισης των καταγγελιών και παραπόνων που εμπίπτουν στις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού.
Σκοπός της απόφασης του υπουργείου Τουρισμού είναι η θέσπιση ενός αντικειμενικού, αμερόληπτου και αποτελεσματικού πλαισίου αξιολόγησης και διαχείριση, βάσει κινδύνου, των καταγγελιών και παραπόνων που υποβάλλονται στο Υπουργείο και αφορούν την προστασία των συμφερόντων των τουριστών, την ασφάλεια, την υγιεινή και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, Επίσης, επιδιώκεται η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού ανάλογα με τη σοβαρότητα και τεκμηρίωση των ισχυρισμών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις που παραβιάζουν την τουριστική νομοθεσία καθώς και η αξιοποίηση των καταγγελιών και παραπόνων ως πηγή πληροφόρησης για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα