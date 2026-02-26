8 μονοπάτια στην Ελλάδα για την Άνοιξη
8 μονοπάτια στην Ελλάδα για την Άνοιξη
Μοναδικές διαδρομές και τοπία που ενσαρκώνουν την ανοιξιάτικη ομορφιά
Η καλύτερη εποχή για πεζοπορία και εξερεύνηση στη φύση δεν είναι άλλη από την άνοιξη. Τα βουνά πρασινίζουν, τα μονοπάτια στολίζονται με αγριολούλουδα σε κάθε χρώμα και άρωμα, ενώ ο καιρός είναι ιδανικός: σε δροσίζει όσο χρειάζεται και σε ζεσταίνει απαλά όταν το ζητάς.
Τα εντυπωσιακά φαράγγια που διασχίζουν τα βουνά παίζουν με το φως και τις σκιές στα τοιχώματά τους, στα λιθόστρωτα καλντερίμια των παραδοσιακών οικισμών ξετρυπώνουν μικρά άνθη, ζωγραφίζοντας τις διαδρομές του περιηγητή. Τα ποτάμια κυλούν πια με ορμή, ενώ τα δάση σφύζουν από χρώματα και αρώματα. Η φύση σε πλήρη άνθιση.
