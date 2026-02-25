Οι κορυφαίες εμπειρίες στο Μαίναλο -Απόδραση στη Φύση της Αρκαδίας
Οι κορυφαίες εμπειρίες στο Μαίναλο -Απόδραση στη Φύση της Αρκαδίας
Από παραδοσιακά χωριά, ιστορικά μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι τον ποταμό Λούσιο και τα μονοπάτια.
Ανεξάντλητοι μοιάζουν οι θησαυροί του Μαινάλου -από φημισμένα παραδοσιακά χωριά, ιστορικά μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι τον ποταμό Λούσιο με τη χαράδρα του, το χιονοδρομικό κέντρο και το εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών.
To Μαίναλο
Το Μαίναλο είναι το βουνό του θεού Πάνα, των αρχαίων Αρκάδων, αλλά και της Επανάστασης του 1821. Απλώνεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, έχει ψηλότερη κορυφή την Οστρακίνα στα 1.981 μ. και είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Το μεγάλο ορεινό συγκρότημα χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε κορυφές και χαράδρες, τους εκατοντάδες ορεινούς λειμώνες και τα οροπέδια.
Μεγάλο μέρος του καταλαμβάνει η Κεφαλληνιακή ελάτη, στα χαμηλότερα υψόμετρα υπάρχουν δρυς και πευκοδάση, στα ρέματα και στα ποτάμια φύονται πλατάνια και ιτιές. Φιλοξενεί περίπου 60 ενδημικά φυτά της Ελλάδας και η ορνιθοπανίδα της περιοχής αριθμεί τουλάχιστον 110 είδη.
Στη δυτική πλευρά του Μαινάλου ρέει ο Λούσιος, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαράγγι του. Εκεί συναντά και τον παραπόταμο Ελισσώνα. Το συνολικό μήκος των μονοπατιών που το διατρέχουν ξεπερνά τα 600 χλμ. Περιλαμβάνει δύο τμήματα του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και τρία τμήματα του Εθνικού Μονοπατιού 032. Ένα δίκτυο μήκους περισσότερων από 75 χλμ. χωρισμένο σε οκτώ τμήματα, το Menalon Trail, συνδέει μεταξύ τους εννέα ορεινούς οικισμούς. Μέσα στην πλούσια φύση του Μαινάλου βρίσκονται μερικά από τα πιο ιστορικά και δημοφιλή χωριά της Ελλάδας με θαυμαστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική, μαζί με μονές, αρχαίες πόλεις, πέτρινα γεφύρια, νερόμυλους και πολλά άλλα.
