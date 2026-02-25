Το Dennis Severs’ House είναι το κρυφό διαμάντι του Ανατολικού Λονδίνου
Το Dennis Severs’ House είναι το κρυφό διαμάντι του Ανατολικού Λονδίνου
Ένα σκηνικό γεμάτο εκπλήξεις μάς παρασύρει στο πιο αληθοφανές ταξίδι στο Λονδίνο της γεωργιανής εποχής.
Μα κύριε Severs, πού πήγαν όλοι έτσι ξαφνικά; Ο κύριος του σπιτιού άφησε την εφημερίδα του στη μέση, το τσάι στο πορσελάνινο φλιτζάνι κρυώνει, δίπλα του μισοφαγωμένα scones και στην καρέκλα βρίσκεται κρεμασμένη η περούκα του. Έχει ξεχάσει και τα γυαλιά του, ενώ η σύζυγός του άφησε τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια της πάνω στο μπουντουάρ της. Άραγε θυμάται ότι τα ακούμπησε πλάι στα δαντελένια γάντια της; Περίεργο, το τζάκι καίει, τα κεριά που φωτίζουν είναι αναμμένα, αλλά όλοι μοιάζουν να έχουν φύγει βιαστικά. Μήπως να ακούσουμε προσεκτικότερα τους ψιθύρους πίσω από τις βαριές, βελούδινες κουρτίνες ή να περιμένουμε υπομονετικά μέχρι να μας σερβίρουν οι υπηρέτες από τους ασημένιους δίσκους στα πορσελάνινα σερβίτσια;
Μοιάζει με μέρος θεατρικής παράστασης, κι όμως είναι μια πραγματική κατοικία, η οποία αποτελεί μια τέλεια μελετημένη ως την παραμικρή λεπτομέρεια σκηνογραφία, που αρχικά μας εκπλήσσει, στη συνέχεια μας ενθουσιάζει και εντέλει μας «τηλεμεταφέρει» τρεις αιώνες πριν, στο Λονδίνο του 1724. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βγαίνοντας από τον κεντρικό σταθμό Liverpool St. στο Ανατολικό Λονδίνο, στο τοπίο κυριαρχούν οι ψηλές σιλουέτες των γυάλινων πύργων του City, ενώ, περπατώντας κατά μήκος της οδού Bishopsgate, βρισκόμαστε περιτριγυρισμένοι από μοντέρνα κτήρια γραφείων, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί μόλις τα τελευταία δύο χρόνια. Και ενώ η περίφημη αγορά Spitalfields Market μας καλεί σαν Σειρήνα, με εκατοντάδες εμπορεύματα και δελεαστικές γεύσεις από όλο τον κόσμο, να γίνουμε ένα με το ζωηρό πλήθος, δύο βήματα παραπέρα η πλακόστρωτη οδός Folgate εκπλήσσει με την αίσθηση γαλήνης που αποπνέει, κάνοντας τον χρόνο να γυρίζει πίσω.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα