Βερλίγκα στα 2.050 μέτρα: Το οροπέδιο που γεννά έναν ποταμό
Ένα μοναδικό φυσικό μνημείο, στις κορυφές του Λάκμου, αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλπικά τοπία της Ελλάδας.
Ο δρόμος τελειώνει εδώ. Ή, μάλλον, εδώ αρχίζει ένας άλλος δρόμος. Σκληρός και τραχύς. Ένας δρόμος που δεν συγχωρεί λάθη. Φύγαμε από το Χαλίκι, ένα χωριό στα βόρεια του Ασπροποτάμου, χτισμένο στα 1.150 μέτρα, όπου τον χειμώνα ο Χρήστος Ζαχαρής κρατά καθημερινά ανοιχτό το καφενείο. Από εκεί ξεκινήσαμε. Θέλαμε να ανεβούμε πριν χειμωνιάσει, πριν το βουνό κλείσει. Και ανεβήκαμε.
Ο χωματόδρομος από το Χαλίκι προς τη Βερλίγκα είναι πετρώδης, με έντονες κλίσεις και πέτρες που ξεπροβάλλουν από το έδαφος. Οι στροφές σε αναγκάζουν να σκεφτείς δύο φορές πριν στρίψεις. Χωρίς δυνατό τετρακίνητο όχημα με υψηλή απόσταση από το έδαφος δεν ανεβαίνεις. Χωρίς εμπειρία στην ορεινή οδήγηση, καλύτερα να γυρίσεις πίσω.
