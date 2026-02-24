Ναύπλιο, ένα υπαίθριο μουσείο: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για τον αγαπημένο προορισμό των Αθηναίων
Απλωμένο στον Αργολικό κόλπο, το Ναύπλιο, η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας το 1828, ακτινοβολεί τυλιγμένο στην αύρα της μακραίωνης ιστορίας και των σπουδαίων μνημείων του.
Το Παλαμήδι, η Ακροναυπλία, το Μπούρτζι, τα νεοκλασικά εμβληματικά οικοδομήματα, τα λουλουδιασμένα πεζοδρομημένα σοκάκια, τα μουσεία με κορυφαίο το Αρχαιολογικό και το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου, οι πλατείες, η προκυμαία –όλα κάνουν τους επισκέπτες να μην ξέρουν τι να πρωτοθαυμάσουν.
Τα ξενοδοχεία της παλιάς πόλης, τα αναρίθμητα εστιατόρια και καφέ, οι γύρω παραλίες ολοκληρώνουν τον εξαιρετικό αυτό προορισμό, την πόλη την οποία τo CNN έχει κατατάξει ανάμεσα στις ωραιότερες του κόσμου.
