Συνεχίζονται τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού - Από ποιες αγορές δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα
TRAVEL.GR

Συνεχίζονται τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού - Από ποιες αγορές δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα


Πώς διαμορφώθηκαν οι διεθνείς αφίξεις και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025.

Συνεχίζονται τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού - Από ποιες αγορές δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα

Νέα ρεκόρ κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το 2025, όπως δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία για τις διεθνείς αφίξεις και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις για το προηγούμενο έτος που δημοσιοποίησε, σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οριστικά αποτελέσματα των διεθνών αφίξεων συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιβατών κρουαζιέρας για το προηγούμενο έτος είθισται να δημοσιοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός του Απριλίου. Με βάση τη μέχρι στιγμής εικόνα οι συνολικές διεθνείς αφίξεις θα καταγράψουν νέο ρεκόρ ξεπερνώντας για δεύτερη διαδοχικά χρονιά τα 40 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr. 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης