Συνεχίζονται τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού - Από ποιες αγορές δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα
Συνεχίζονται τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού - Από ποιες αγορές δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα
Πώς διαμορφώθηκαν οι διεθνείς αφίξεις και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025.
Νέα ρεκόρ κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το 2025, όπως δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία για τις διεθνείς αφίξεις και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις για το προηγούμενο έτος που δημοσιοποίησε, σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οριστικά αποτελέσματα των διεθνών αφίξεων συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιβατών κρουαζιέρας για το προηγούμενο έτος είθισται να δημοσιοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός του Απριλίου. Με βάση τη μέχρι στιγμής εικόνα οι συνολικές διεθνείς αφίξεις θα καταγράψουν νέο ρεκόρ ξεπερνώντας για δεύτερη διαδοχικά χρονιά τα 40 εκατ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα