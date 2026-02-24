5 ηπειρωτικοί προορισμοί για το Πάσχα που θυμίζουν νησί
5 ηπειρωτικοί προορισμοί για το Πάσχα που θυμίζουν νησί
Nησιωτική αύρα και θαλασσινός αέρας στην καρδιά της άνοιξης.
Το Πάσχα αποτελεί ιδανική αφορμή για μια μικρή απόδραση που θα μας βγάλει από τη ρουτίνα. Αν αυτό που έχετε πραγματικά ανάγκη είναι λίγη νησιωτική αύρα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της άνοιξης, αν λαχταράτε βόλτες σε κάποιο γραφικό λιμάνι και σκαλάκια που κατηφορίζουν προς τη θάλασσα, αν πεθυμήσατε καλαμαράκια με πατάτες τηγανιτές και ουζάκι πλάι στο κύμα, είναι καλό να θυμάστε ότι δεν είναι απαραίτητο να διασχίσετε ένα πέλαγος και να περάσετε απέναντι.
Γιατί ακόμα και στην ηπειρωτική Ελλάδα υπάρχουν ηπειρωτικοί προορισμοί που μοιάζουν σαν να ξέφυγαν από κάποια φωτογραφία τραβηγμένη σε ένα νησί του Αιγαίου ή του Ιονίου, διατηρώντας ωστόσο την άνεση και την ευκολία της πρόσβασης από τη στεριά.
Και η αλήθεια είναι πως η περίοδος του Πάσχα τους ταιριάζει ιδιαίτερα. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τη συγκινητική ατμόσφαιρα αυτών των ημερών σε πλατείες και εκκλησιές, θα ακούσετε τους ήχους από τις καμπάνες να γεμίζουν τα πλακόστρωτα σοκάκια, θα μυρίσετε τα αρώματα από τα σπιτικά γλυκά και τα ανθισμένα γιασεμιά σε σπίτια και αυλές, ενώ την ίδια στιγμή η θάλασσα είναι πάντα εκεί, περιμένοντάς σας να περπατήσετε πλάι της. Από αρχοντικές ναυτικές πολιτείες μέχρι αμφιθεατρικά λιμάνια που θυμίζουν νησί του Αργοσαρωνικού, οι παρακάτω πέντε επιλογές είναι ό,τι πρέπει για ένα απολαυστικό πασχαλινό break: ωραία τοπία, δυνατές εικόνες, καλό φαγητό και εκείνη τη γλυκιά ψευδαίσθηση πως κάναμε ένα ταξίδι πολύ μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
