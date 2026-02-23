City Break στην ανοιξιάτικη Βουδαπέστη
City Break στην ανοιξιάτικη Βουδαπέστη
Συναρπαστικές, ετερόκλητες κι απολαυστικές εμπειρίες στην παραμυθένια και ρομαντική «βασίλισσα του Δούναβη»
Οι χαρακτηρισμοί που έχουν, κατά καιρούς, δοθεί στην ομολογουμένως θεαματική ουγγρική πρωτεύουσα, όσο κι αν ακούγονται σαν πομπώδη κλισέ, είναι πέρα για πέρα αληθινοί. Αρκεί να σταθεί κανείς σε μια από τις οκτώ γέφυρες που ενώνουν τις κάποτε χωρισμένες Βούδα και Πέστη, και θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι οι «Μαργαριτάρι του ποταμού», «Παρίσι της Ανατολής» και «Βασίλισσα του Δούναβη» είναι εκφράσεις που δικαιολογούνται από τη γοητευτική, επιβλητική κι αρχοντική αίσθηση που αποπνέει η Βουδαπέστη. Δεν είναι όμως αρκετοί από μόνοι τους για να αποδώσουν τον παλμό και την ατμόσφαιρα μιας πόλης με ιστορικό μεγαλείο, αλλά και συναρπαστική ενέργεια και ζωντάνια, που ενισχύονται κι αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο καθώς προχωρά η άνοιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
