Αίγινα: Ένας πλήρης οδηγός για το νησί που έχει πάντα καλοκαίρι
Αίγινα: Ένας πλήρης οδηγός για το νησί που έχει πάντα καλοκαίρι
Ανοιξιάτικη απόδραση στο ωραίο νησί του Αργοσαρωνικού
H Αίγινα έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση με τον κόσμο της Αττικής, όχι μόνο εξαιτίας της γεωγραφικής της εγγύτητας αλλά και λόγω της αδιατάρακτης και πολυπρόσωπης σχέσης της με την ελληνική Ιστορία.
Το νησί προσφέρει χαλαρότητα, καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες σε φαγητό, διαμονή και διασκέδαση και δεν εκθέτει τον επισκέπτη σε ένα υπερβολικά πολύβουο περιβάλλον. Προσφέρει εμπειρίες πλούσιες στον κόσμο της θάλασσας μέσα από παραλίες, όπως το Κλήμα και η Αγία Μαρίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Το νησί προσφέρει χαλαρότητα, καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες σε φαγητό, διαμονή και διασκέδαση και δεν εκθέτει τον επισκέπτη σε ένα υπερβολικά πολύβουο περιβάλλον. Προσφέρει εμπειρίες πλούσιες στον κόσμο της θάλασσας μέσα από παραλίες, όπως το Κλήμα και η Αγία Μαρίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα