ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων, καθυστερήσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Κόρινθο

Αίγινα: Ένας πλήρης οδηγός για το νησί που έχει πάντα καλοκαίρι
TRAVEL.GR

Αίγινα: Ένας πλήρης οδηγός για το νησί που έχει πάντα καλοκαίρι

Ανοιξιάτικη απόδραση στο ωραίο νησί του Αργοσαρωνικού

Αίγινα: Ένας πλήρης οδηγός για το νησί που έχει πάντα καλοκαίρι
H Αίγινα έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση με τον κόσμο της Αττικής, όχι μόνο εξαιτίας της γεωγραφικής της εγγύτητας αλλά και λόγω της αδιατάρακτης και πολυπρόσωπης σχέσης της με την ελληνική Ιστορία.

Το νησί προσφέρει χαλαρότητα, καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες σε φαγητό, διαμονή και διασκέδαση και δεν εκθέτει τον επισκέπτη σε ένα υπερβολικά πολύβουο περιβάλλον. Προσφέρει εμπειρίες πλούσιες στον κόσμο της θάλασσας μέσα από παραλίες, όπως το Κλήμα και η Αγία Μαρίνα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης