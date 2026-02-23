ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων, καθυστερήσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Κόρινθο

Λόφοι και πάρκα της Αθήνας για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα
TRAVEL.GR

Λόφοι και πάρκα της Αθήνας για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα

Περνάμε όλη την ημέρα έξω, χαιρόμαστε τους ανοιχτούς χώρους της πόλης και στέλνουμε τον χαρταετό όσο πιο ψηλά γίνεται.

Λόφοι και πάρκα της Αθήνας για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα
Την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας κάθε διαθέσιμο σημείο γεμίζει από κόσμο που αναζητά ανοιχτό ουρανό για τους χαρταετούς, μια γωνιά με χώμα ή χορτάρι για να απλωθεί η κουβέρτα και να ανοίξουν τα τάπερ με τα Σαρακοστιανά, αλλά και ευκαιρία για παιχνίδι και ξεγνοιασιά.

Ακολουθούν έξι σημεία στην πόλη όπου μπορείτε να απολαύσετε τη μέρα και να δείτε τους χαρταετούς να υψώνονται με φόντο τον αττικό ουρανό.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης