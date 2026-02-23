Λόφοι και πάρκα της Αθήνας για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα
Λόφοι και πάρκα της Αθήνας για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα
Περνάμε όλη την ημέρα έξω, χαιρόμαστε τους ανοιχτούς χώρους της πόλης και στέλνουμε τον χαρταετό όσο πιο ψηλά γίνεται.
Την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας κάθε διαθέσιμο σημείο γεμίζει από κόσμο που αναζητά ανοιχτό ουρανό για τους χαρταετούς, μια γωνιά με χώμα ή χορτάρι για να απλωθεί η κουβέρτα και να ανοίξουν τα τάπερ με τα Σαρακοστιανά, αλλά και ευκαιρία για παιχνίδι και ξεγνοιασιά.
Ακολουθούν έξι σημεία στην πόλη όπου μπορείτε να απολαύσετε τη μέρα και να δείτε τους χαρταετούς να υψώνονται με φόντο τον αττικό ουρανό.
Ακολουθούν έξι σημεία στην πόλη όπου μπορείτε να απολαύσετε τη μέρα και να δείτε τους χαρταετούς να υψώνονται με φόντο τον αττικό ουρανό.
